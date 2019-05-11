Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.05.2019, 09:17

Согнали технику: ОБСЕ сообщила о "парадах" в Донецке и Луганске

Согнали технику: ОБСЕ сообщила о "парадах" в Донецке и Луганске - Фото
Фото: сайт боевиков

Миссия наблюдала за так называемыми парадами военного типа в ОРДЛО

Реклама
Реклама

В так называемых военных парадах 9 мая во временно оккупированных Луганске и Донецке приняли участие около двух тысяч боевиков. Об этом сегодня сообщает пресс-служба миссии.

"В Луганске команда миссии наблюдала за парадом при участии около 1500 членов вооруженных формирований (преимущественно вооруженных), выстроенных в десять колонн, а также видела оружие и военную технику", - отметили в пресс-службе.

Реклама

За парадом наблюдали около 7000 местных жителей. Главари боевиков "выступили с речами, а многие люди несли фотографии участников Второй мировой войны".

"В Донецке команда СММ наблюдала за парадом при участии, по меньшей мере, 300 членов вооруженных формирований (преимущественно вооруженных), а также видела оружие и военную технику", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, за парадом наблюдали около 5000–6000 зрителей, мужчины и женщины разного возраста.

В ОБСЕ подчеркнули, что после парада наблюдатели видели более 5000 человек, идущих шествием по улице Артема с фотографиями участников Второй мировой войны, а также уничтоженных террористов.

Собеседники LIGA.net отметили, что на так называемый парад "бюджетникам" рекомендовали прийти "в обязательном порядке".

1 мая в Луганске проходило "первомайское шествие".

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Луганск, обсе, Донецк, парад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 