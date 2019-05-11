Согнали технику: ОБСЕ сообщила о "парадах" в Донецке и Луганске

Фото: сайт боевиков

В так называемых военных парадах 9 мая во временно оккупированных Луганске и Донецке приняли участие около двух тысяч боевиков. Об этом сегодня сообщает пресс-служба миссии.

"В Луганске команда миссии наблюдала за парадом при участии около 1500 членов вооруженных формирований (преимущественно вооруженных), выстроенных в десять колонн, а также видела оружие и военную технику", - отметили в пресс-службе.

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За парадом наблюдали около 7000 местных жителей. Главари боевиков "выступили с речами, а многие люди несли фотографии участников Второй мировой войны".

"В Донецке команда СММ наблюдала за парадом при участии, по меньшей мере, 300 членов вооруженных формирований (преимущественно вооруженных), а также видела оружие и военную технику", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, за парадом наблюдали около 5000–6000 зрителей, мужчины и женщины разного возраста.

В ОБСЕ подчеркнули, что после парада наблюдатели видели более 5000 человек, идущих шествием по улице Артема с фотографиями участников Второй мировой войны, а также уничтоженных террористов.

Собеседники LIGA.net отметили, что на так называемый парад "бюджетникам" рекомендовали прийти "в обязательном порядке".

1 мая в Луганске проходило "первомайское шествие".



