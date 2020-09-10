Состояние Балуха по-прежнему тяжелое. Под МВД проходит акция в его защиту - фото

Протестующие считают, что нападение на бывшего политзаключенного имеет заказной характер

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходит акция в поддержку бывшего политзаключенного Владимира Балуха, митингующие требуют немедленного расследования факта нападения на него. Об этом сообщает Укринформ.

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Активисты считают, что данное нападение является заказным. Они требуют от правоохранителей назвать имена заказчиков и организаторов преступления.

Сопредседатель партии Европейская солидарность Ирина Геращенко утром сообщила, что состояние Балуха продолжает оставаться стабильно тяжелым уже несколько суток. Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состояния здоровья.

На Балуха напали ломаны рука и ключица, позднее его прооперировали. очью, 8 сентября. Его нашли лишь через несколько часов. У политика были сего прооперировали.

Офис президента призвал силовиков расследовать все версии, включая политическую.

Станислав Стороженко

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