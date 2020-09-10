Состояние Балуха по-прежнему тяжелое. Под МВД проходит акция в его защиту - фото
10.09.2020, 12:24
Фото: Укринформ
Протестующие считают, что нападение на бывшего политзаключенного имеет заказной характер
В Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходит акция в поддержку бывшего политзаключенного Владимира Балуха, митингующие требуют немедленного расследования факта нападения на него. Об этом сообщает Укринформ.
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Активисты считают, что данное нападение является заказным. Они требуют от правоохранителей назвать имена заказчиков и организаторов преступления.
Сопредседатель партии Европейская солидарность Ирина Геращенко утром сообщила, что состояние Балуха продолжает оставаться стабильно тяжелым уже несколько суток. Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состояния здоровья.
- На Балуха напали ночью, 8 сентября. Его нашли лишь через несколько часов. У политика были сломаны рука и ключица, позднее его прооперировали.
- Офис президента призвал силовиков расследовать все версии, включая политическую.
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