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Состояние Балуха по-прежнему тяжелое. Под МВД проходит акция в его защиту - фото

10.09.2020, 12:24
Состояние Балуха по-прежнему тяжелое. Под МВД проходит акция в его защиту - фото - Фото
Фото: Укринформ

Протестующие считают, что нападение на бывшего политзаключенного имеет заказной характер

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходит акция в поддержку бывшего политзаключенного Владимира Балуха, митингующие требуют немедленного расследования факта нападения на него. Об этом сообщает Укринформ

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Активисты считают, что данное нападение является заказным. Они требуют от правоохранителей назвать имена заказчиков и организаторов преступления.  

Сопредседатель партии Европейская солидарность Ирина Геращенко утром сообщила, что состояние Балуха продолжает оставаться стабильно тяжелым уже несколько суток. Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состояния здоровья. 

  • На Балуха напали ночью, 8 сентября. Его нашли лишь через несколько часов. У политика были сломаны рука и ключица, позднее его прооперировали. 
  • Офис президента призвал силовиков расследовать все версии, включая политическую.

Станислав Стороженко
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