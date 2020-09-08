Экс-узника Кремля Балуха избили, он в тяжелом состоянии – Сенцов

По словам Сенцова, Балуха избили ночью, но нашли лишь утром. Сейчас он в больнице

Сегодня ночью избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом сообщил в Facebook украинский режиссер и также бывший политзаключенный в России Олег Сенцов.

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"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал он.

В пресс-службе партии Европейская солидарность, с которой Балух идет на местные выборы, на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос.

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7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.

Марк Сировой

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