Балуху сломали руку и ключицу. Офис президента требует от полиции быстрого расследования

В полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха

В полиции и Офисе президента подтвердили информацию об избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха. У него сломаны рука и ключица. По данным СМИ, у Балуха тяжелая травма головы.

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Пресс-служба ОП сообщила, что офис крайне обеспокоен информацией о нападении. Там рассказали, что Балуха жестоко избили ночью, фактически в годовщину его освобождения из плена. "Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет", - сказано в сообщении.

При этом на Банковой отметили, что "пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив". Однако все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая, считают в ОП.

Там потребовали от полиции быстрого и полного расследования этого преступления.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - говорится в сообщении ОП.

По данным источника Украинской правды, у Балуха тяжелая травма головы, его оперируют.

Реакция полиции

В полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства избиения Балуха. Там рассказали, что получили сообщение о нападении на него от врача сегодня, около 12:00.

По информации правоохранителей, нападение произошло в Гидропарке. У Балуха при этом пропали мобильный телефон и банковская карта.

Сейчас полицейские отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события.

Об открытии уголовного не сообщается.

О том, что ночью избили Балуха сообщил сегодня бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Вадим Ребрина

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