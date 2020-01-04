Сотрудников СБУ поймали на сбыте данных иностранным дипмиссиям

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Бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и СБУ входили в организованную группировку «международных детективов», которые сбывали незаконно добытую информацию представителям иностранных посольств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность группировки прекратило подразделение кибербезопасности Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

В ведомстве сообщили, что члены группировки специализировались на сбыте информации, полученной при проведении незаконных мер. Информацию, по данным СБУ, сбывали в том числе представителям иностранных дипломатических миссий.

Также главк зарегистрировал уголовное производство по факту формирования спецслужбами РФ агентурной сети на ряде предприятий ОПК.

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