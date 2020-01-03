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Сотрудницу ГПУ задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудницу ГПУ задержали по подозрению в сбыте наркотиков - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
03.01.2020, 17:36

Во время обыска у сотрудницы ГПУ изъяли 30 таблеток метадона

Специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры задержали по подозрению в незаконном сбыте метадона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Во время обыска по месту жительства сотрудницы ГПУ в селе Бородянка Киевской области обнаружены и изъяты 30 таблеток метадона.

В ГПУ отметили, что сообщение о возможной противоправной деятельности поступило от соседей женщины.

"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис генерального прокурора не была переведена", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Метадон - синтетический опиоид, применяемый при лечении наркотической зависимости.

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