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22.10.2018, 06:30

Спецназу удались "диверсии" на всех арсеналах ВСУ - Бутусов

Спецназу удались "диверсии" на всех арсеналах ВСУ - Бутусов - Фото
Фото: ГСЧС

В августе 2018 года в ходе учений спецназ смог проникнуть на все крупнейшие хранилища вооружения в Украине

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В августе этого года во время антидиверсионных учений группы спецназа успешно проникли на все проверяемые склады вооружения и боеприпасов в Украине. Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, одна из групп спецназа незамеченной прошла на территорию арсенала днем, обошла ряд площадок и все их зафиксировала, что фактически значит уничтожила. 

Бутусов отмечает, что в Украине остались три стратегческих арсенала, которые враг захочет уничтожить - Святоха, Ушомир и Россошки. 

9 октября на складах военном арсенале около Ични произошли несколько взрывов, в результате которых сдетонировала значительная часть боеприпасов. 

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3 мая на технической территории 65 арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

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Теги: склады боеприпасов, арсенал, проверка, диверсия, спецназ, юрий бутусов
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