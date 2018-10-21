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21.10.2018, 11:04

Спустя две недели: взрывов под Ичней нет, очищено 95% территории

Спустя две недели: взрывов под Ичней нет, очищено 95% территории - Фото
Скриншот видео

Пиротехники очистили 69 га земли

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В Ичне Черниговской области от боеприпасов очищено более 69 га – 95,7% территории, сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, глава Департамента реагирования Василий Сницар, передает пресс-служба Черниговской ОГА.

Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к работе на 5-километровой территории вокруг складов. 

Сницар уточнил, что в течение вторых суток взрывов не зафиксировано.

Уже восстановлены 69 зданий в 20 населенных пунктах. В районе работают семь бригад строителей.

9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Более 65 чиновников Минобороны понесли наказание за взрывы.

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Теги: взрывы в Ичне
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