Срыв презентации "платформы примирения": полиция задержала 15 человек - фото

В Киеве сотрудники Нацполиции доставили 15 человек в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений по факту срыва презентации "Национальной платформы примирения" в КВЦ Парковый. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сегодня представители Нацкорпуса сорвали презентацию "Нацплатформы примирения", ее идейного вдохновителя - внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо - толкнули в спину: он упал. Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенной группой лиц.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года.