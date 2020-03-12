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Срыв презентации "платформы примирения": полиция задержала 15 человек - фото

Срыв презентации "платформы примирения": полиция задержала 15 человек - фото - Фото
Фото - пресс-служба НПУ
12.03.2020, 14:35

В Нацполиции заявляют, что были задержаны активные участники по факту событий во время презентации "Национальной платформы примирения"

В Киеве сотрудники Нацполиции доставили 15 человек в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений по факту срыва презентации "Национальной платформы примирения" в КВЦ Парковый. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня представители Нацкорпуса сорвали презентацию "Нацплатформы примирения", ее идейного вдохновителя - внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо - толкнули в спину: он упал. Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенной группой лиц.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года. 

  • Сегодня, 12 марта, Сивохо со второй попытки презентовал "Нацплатформу примирения и единства" с ОРДЛО. Эту инициативу власти хотели запустить еще 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли.
  • Презентация "платформы примирения" сорвалась и сегодня: Сивохо упал от толчка.
Владислав Сердюк
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киев нацкорпус Сергей Сивохо платформа примирения и единства
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