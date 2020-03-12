Срыв презентации "платформы примирения": полиция задержала 15 человек - фото

Фото - пресс-служба НПУ

В Киеве сотрудники Нацполиции доставили 15 человек в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений по факту срыва презентации "Национальной платформы примирения" в КВЦ Парковый. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня представители Нацкорпуса сорвали презентацию "Нацплатформы примирения", ее идейного вдохновителя - внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо - толкнули в спину: он упал. Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенной группой лиц.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года.

Сегодня, 12 марта, Сивохо со второй попытки презентовал "Нацплатформу примирения и единства" с ОРДЛО. Эту инициативу власти хотели запустить еще 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли.

П резентация "платформы примирения" сорвалась и сегодня: Сивохо упал от толчка.