Срывал заседания. СБУ заявила о задержании в Одессе серийного "минера" судов

Служба безопасности задержала жителя Одессы, которого подозревают в причастности к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений в течение 2019-2020 годов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ в Одесской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе заявлют, что подозреваемый системно сообщал о псевдоминировании зданий государственных органов и отдельных коммерческих структур.

Оперативники СБУ установили, что задержанный является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним сообщал о минировании суда, чем срывал и переносил судебные процессы.

Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемого во время очередного телефонного минировании здания суда.

26 января СБУ задержала в Запорожье подозреваемого в систематических угрозах минирования объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом, проверяется информация о более чем 200 угрозах.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.