UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Срывал заседания. СБУ заявила о задержании в Одессе серийного "минера" судов

04.02.2021, 20:51
Срывал заседания. СБУ заявила о задержании в Одессе серийного
Фото: пресс-служба СБУ в Одесской области

Служба безопасности задержала жителя Одессы, которого подозревают в причастности к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений в течение 2019-2020 годов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ в Одесской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе заявлют, что подозреваемый системно сообщал о псевдоминировании зданий государственных органов и отдельных коммерческих структур.

Оперативники СБУ установили, что задержанный является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним сообщал о минировании суда, чем срывал и переносил судебные процессы.

Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемого во время очередного телефонного минировании здания суда.

  • 26 января СБУ задержала в Запорожье подозреваемого в систематических угрозах минирования объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом, проверяется информация о более чем 200 угрозах. 
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
ложное минирование одесса

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 