Стали известны имена погибших вчера на Донбассе украинских бойцов
07.02.2021, 16:41
Назарий Полищук и Алексей Подвезенный (Фото – 28-ая ОМБр)
Стали известны имена военных, погибших вчера, 6 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Новомихайловки: это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Об этом говорится на официальной странице 28-ой ОМБр в Facebook.
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Еще один военнослужащий находится в больнице.
Трагедия произошла во время выезда военных на взводный опорный пункт.
Бригада выражает глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.
- Вчера, 6 февраля, на Донбассе российские боевики ранили двух украинских бойцов.
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