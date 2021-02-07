Стали известны имена погибших вчера на Донбассе украинских бойцов

Стали известны имена военных, погибших вчера, 6 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Новомихайловки: это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Об этом говорится на официальной странице 28-ой ОМБр в Facebook.

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Еще один военнослужащий находится в больнице.

Трагедия произошла во время выезда военных на взводный опорный пункт.

Бригада выражает глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Вчера, 6 февраля, на Донбассе российские боевики ранили двух украинских бойцов.

Денис Юдин

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