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07.01.2019, 23:09

Стали известны имена выживших в крушении украинских моряков

Стали известны имена выживших в крушении украинских моряков - Фото
Фото: EPA

Сейчас пострадавшие находятся в больнице

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Посольство Украины в Турции обнародовало имена моряков, выживших после катастрофы в Черном море, у берегов Турции, которая произошла сегодня утром. Об этом посольство сообщило в Twitter.

Среди украинских моряков, потерпевших катастрофу сегодня утром в Черном море у берегов Самсуна, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна", - указано в сообщении.

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В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции сегодня, 7 января, погибли четверо граждан Украины. Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломился пополам.

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Теги: Самсун, черное море, моряки, кораблекрушение
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