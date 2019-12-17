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Столкновения у Верховной Рады. Пострадали журналисты – видео

Столкновения у Верховной Рады. Пострадали журналисты – видео - Фото
скриншот видео hromadske
17.12.2019, 12:49

Корреспондента и видеооператора забрызгали слезоточивым газом

В результате столкновений между протестующими против открытия рынка земли активистами и правоохранителями пострадали журналисты Hromadske, передает издание.

Сообщается, что оператора и корреспондента забрызгали слезоточивым газом. Также у журналистки выбили из рук микрофон, когда она снимала столкновение. Помимо того, в сторону съемочной группы летели палки от палаток, которые активисты хотели установить у здания Рады.

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верховная рада протест журналист столкновение рынок земли
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