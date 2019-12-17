Столкновения у Верховной Рады. Пострадали журналисты – видео

В результате столкновений между протестующими против открытия рынка земли активистами и правоохранителями пострадали журналисты Hromadske, передает издание.
Сообщается, что оператора и корреспондента забрызгали слезоточивым газом. Также у журналистки выбили из рук микрофон, когда она снимала столкновение. Помимо того, в сторону съемочной группы летели палки от палаток, которые активисты хотели установить у здания Рады.
Читайте также: Рынок земли. Как украинцы отнеслись к принятию закона - опрос
⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Читайте также: ВБ: Мораторий на землю - самое большое препятствие для инвестиций