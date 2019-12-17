Столкновения у Верховной Рады. Пострадали журналисты – видео

скриншот видео hromadske

В результате столкновений между протестующими против открытия рынка земли активистами и правоохранителями пострадали журналисты Hromadske, передает издание.

Сообщается, что оператора и корреспондента забрызгали слезоточивым газом. Также у журналистки выбили из рук микрофон, когда она снимала столкновение. Помимо того, в сторону съемочной группы летели палки от палаток, которые активисты хотели установить у здания Рады.

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⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Сегодня под стенами парламента проходят четыре акции . Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.

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