Стрельба из арбалета в школе. Суд направил подозреваемую в психиатрическую больницу

Киевский суд Полтавы изменил меру пресечения девушке, стрелявшей в школе из арбалета, ее направили в психиатрическую больницу. Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемой в период, когда она зашла в школу и ранила из арбалета двух учителей, были симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения с содержания под стражей на пребывание в психиатрической больнице. Защита не возражала против этого.

6 сентября 2021 года в Полтаве девушка открыла в школе стрельбу из арбалета и ранила двух учителей. Она училась в этой школе до пятого класса.

8 сентября суд арестовал подозреваемую на два месяца, она заявила, что сожалеет о своем поступке.

Денис Юдин

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