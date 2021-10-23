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Стрельба из арбалета в школе. Суд направил подозреваемую в психиатрическую больницу

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 08:48
Стрельба из арбалета в школе. Суд направил подозреваемую в психиатрическую больницу - Фото
Источник: Суспільне Полтава

Киевский суд Полтавы изменил меру пресечения девушке, стрелявшей в школе из арбалета, ее направили в психиатрическую больницу. Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемой в период, когда она зашла в школу и ранила из арбалета двух учителей, были симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения с содержания под стражей на пребывание в психиатрической больнице. Защита не возражала против этого.

  • 6 сентября 2021 года в Полтаве девушка открыла в школе стрельбу из арбалета и ранила двух учителей. Она училась в этой школе до пятого класса.
  • 8 сентября суд арестовал подозреваемую на два месяца, она заявила, что сожалеет о своем поступке.
Денис Юдин
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психиатрическая больница стрельба полтава школа арбалет
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