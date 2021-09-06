В Полтаве женщина устроила стрельбу из арбалета в школе: ранены два учителя

В Полтаве женщина 2002 года рождения устроила стрельбу из арбалета в школе №11, ранены два учителя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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Информация о происшествии поступила около 10:00. По предварительным данным полиции, женщина зашла в школу и ранила из арбалета двоих учителей.

Полиция утверждает, что установила стрелка, ей оказалась женщина 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям. Мотивы ее действий пока неизвестны, отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На звонки LIGA.net в полтавской полиции пока не ответили. В школе рассказывать о состоянии учителей отказались.

По информации издания Полтавщина, женщина училась в школе №11 до четвертого класса, во время сегодняшнего задержания у нее были порезаны руки, полиция хочет проверить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о покушении на убийство, пишут журналисты.

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Марк Сировой

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