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В Полтаве женщина устроила стрельбу из арбалета в школе: ранены два учителя

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 12:33
В Полтаве женщина устроила стрельбу из арбалета в школе: ранены два учителя - Фото
Стрельба из арбалета в школе Полтавы (фото - полиция)

В Полтаве женщина 2002 года рождения устроила стрельбу из арбалета в школе №11, ранены два учителя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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Информация о происшествии поступила около 10:00. По предварительным данным полиции, женщина зашла в школу и ранила из арбалета двоих учителей.

Полиция утверждает, что установила стрелка, ей оказалась женщина 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям. Мотивы ее действий пока неизвестны, отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На звонки LIGA.net в полтавской полиции пока не ответили. В школе рассказывать о состоянии учителей отказались.

По информации издания Полтавщина, женщина училась в школе №11 до четвертого класса, во время сегодняшнего задержания у нее были порезаны руки, полиция хочет проверить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о покушении на убийство, пишут журналисты.

Марк Сировой
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стрельба полтава школа арбалет
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