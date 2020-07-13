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Стрельба в центре Киева. Восьмерых иностранцев выдворят из Украины

13.07.2020, 13:48
Стрельба в центре Киева. Восьмерых иностранцев выдворят из Украины - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В пресс-службе ОП не уточняют, почему устроивших в центре Киева стрельбу иностранцев решили не привлекать к ответственности в Украинцев

Правительство решило депортировать из Украины восьмерых иностранцев, которые неделю назад устроили стрельбу в центре Киева. Об этом сообщили руководители силовых ведомств на селекторном совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.

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Почему иностранцев решили депортировать, а не привлекать к ответственности в Украине, а также другие детали дела ни в пресс-службе ОП, ни в силовых ведомствах не сообщили.

Журналист LIGA.net направил запросы в Нацполицию, Министерство внутренних дел, Офис президента и Кабмин, чтобы получить ответы на эти вопросы.

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Марк Сировой
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