Стрельба в центре Киева. Восьмерых иностранцев выдворят из Украины

В пресс-службе ОП не уточняют, почему устроивших в центре Киева стрельбу иностранцев решили не привлекать к ответственности в Украинцев

Правительство решило депортировать из Украины восьмерых иностранцев, которые неделю назад устроили стрельбу в центре Киева. Об этом сообщили руководители силовых ведомств на селекторном совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.

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Почему иностранцев решили депортировать, а не привлекать к ответственности в Украине, а также другие детали дела ни в пресс-службе ОП, ни в силовых ведомствах не сообщили.

Журналист LIGA.net направил запросы в Нацполицию, Министерство внутренних дел, Офис президента и Кабмин, чтобы получить ответы на эти вопросы.

Рано утром 4 июля в центре Киева, у ТЦ Арена-Сити, произошла массовая драка со стрельбой: три человека пострадали, десять были задержаны.

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Марк Сировой

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