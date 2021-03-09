Стрелял снайпер боевиков. Врачи спасли жизнь раненого в голову навылет военного

Врачи Днепропетровской клинической больницы им. Мечникова спасли жизнь военного, которого 5 марта на Донбассе ранил в голову снайпер гибридной армии России. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

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По словам Рыженко, 32-летнего Владислава доставили на самолете в реанимацию в день, когда получил ранение. Военный был в коме, его сразу отвезли в операционную.

"Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга", – рассказал врач.

Он добавил, что нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга у раненого.

"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", – написал Рыженко.

По словам врача, вся правая половина тела у раненого остается парализованной. Однако центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти – Владислав может разговаривать и понимает язык.

Впереди длительное лечение и реабилитация, отметил Рыженко.

28 февраля сообщалось, что на Донбассе против Украины воюют около 450 снайперов-боевиков, подготовленных россиянами.

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Наталия Медведева

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