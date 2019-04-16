Стрелявшего по хулиганам в электричке оправдали и наградили

Иллюстративное фото (Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уголовное дело против сотрудника военизированной охраны Укрзалізниці, стрелявшего из табельного оружия по хулиганам – закрыли, сообщает пресс-служба УЗ.

Уточняется, что мужчина стрелял, чтобы "устранить угрозу безопасности пассажиров электропоезда и локомотивной бригады".

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Инцидент произошел 12 февраля в 17:30 на остановочной платформе Карапыши-2. В первый вагон пригородного поезда Мироновка-Козятик зашли трое человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и вели себя агрессивно. "Сначала молодые люди нарушали общественный порядок и оскорбляли пассажиров, а потом начали уничтожать салон пригородного электропоезда и попытались проникнуть в кабину машиниста", - сообщает Укрзалізниця.

Сотрудник военизированной охраны сначала обратился к агрессивным молодым людям, предупредив о возможности применения оружия. В ответ мужчины напали на него, пытаясь отобрать оружие.

Расследование проводил Рокитнянский районный отдел полиции, открыв уголовное дело. В марте дело закрыли в связи с отсутствием в действиях стрелка состава уголовного правонарушения.

Руководство УЗ наградило сотрудника охраны знаком Железнодорожная Слава ІІІ степени.