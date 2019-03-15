Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АП

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Шевченковский райсуд столицы арестовал без права на залог гражданина Армении, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, после которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемый арестован на 60 суток.

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25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) УК.

Личность второго нападавшего устанавливается.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не обнаружены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов установить виновных в гибели Бухтатого.