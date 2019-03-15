Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.03.2019, 20:01

Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АП

Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АП - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Личность второго нападавшего устанавливается

Реклама
Реклама

Шевченковский райсуд столицы арестовал без права на залог гражданина Армении, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, после которого тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемый арестован на 60 суток.

Реклама

25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) УК.

Личность второго нападавшего устанавливается.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не обнаружены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов установить виновных в гибели Бухтатого.

Отправить:
Распечатать:
Теги: разбой, администрация президента, Александр Бухтатый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 