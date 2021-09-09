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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника Летной академии НАУ

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 20:43
Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника Летной академии НАУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ в Кировоградской области

Сегодня, 9 сентября, в Ленинском суде Кропивницкого избрали меру пресечения начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Об этом сообщае в Facebook СБУ в Кировоградской области.

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Подозреваемого в вымогательстве взятки начальника Летной академии НАУ Александра Чумака арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 568 750 грн.

В СБУ отмечают, что меру пресечения Чумаку удалось избрать со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении в вымогательстве и получении взятки в размере $20 000 за заключение договоров с местным предпринимателем.

В спецслужбе заявили, что "благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания" и уехать в Киев.

  • 3 сентября СБУ задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища ЛА НАУ. По версии следствия, они вымогали $20 000 от директора одной из частных компаний за подписание договоров о сотрудничестве с академией.
  • Вчера, 8 сентября, СБУ опубликовала видеозаписи, которые считает доказательствами вымогательства взятки со стороны начальника Летной академии НАУ Александра Чумака.
Наталия Медведева
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коррупция взятка нау александр чумак
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