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СБУ показала оперативное видео из дела о взятке начальнику Летной академии НАУ видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 18:10
Скриншот с видео
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СБУ опубликовала видеозаписи, которые считает доказательствами вымогательства взятки со стороны начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака. Его задержали 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, Чумаку вручили новое подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозрение начальнику Летной академии вручали в одной из больниц Киева, куда он приехал из Кропивницкого, чтобы якобы подправить свое здоровье.

В СБУ сообщили, что, по версии следствия, Чумак имеет "мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ".

На прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение по этой же статье, но судьи отпустили его прямо в зале заседаний, сообщили в ведомстве.

СБУ опубликовала видео, где зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали взятку. Также на видео, по версии СБУ, Чумак договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов и признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".

3 сентября СБУ задержала начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника Летного училища ЛА НАУ. По версии следствия, они вымогали $20 000 от директора одной из частных компаний за подписание договоров о сотрудничестве с академией.

Вадим Ребрина
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коррупция взятка нау александр чумак
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