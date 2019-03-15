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15.03.2019, 13:40

Суд арестовал задержанного в Киеве наркобарона

Суд арестовал задержанного в Киеве наркобарона - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд Киева принял решение взять под экстрадиционный арест главу международного наркокартеля

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В Киеве арестовали американца, который организовал международный наркокартель. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Мужчина находился в международном розыске по обвинению в управлении наркогруппировкой. Она занималась массовым сбытом наркотиков с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей.

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34-летнего американца задержали в столице Украины 12 марта текущего года.

Напомним, 12 марта сообщалось, что СБУ совместно с полицией Израиля блокировала деятельность сети интернет-торговли наркотиками. На основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве.

Суд Киева принял решение взять американца под экстрадиционный арест. Таким образом в Киевском следственном изоляторе задержанный просидит 40 суток до решения вопроса о его экстрадиции на запрос правоохранителей Израиля.

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Теги: Израиль, киев, наркотики, происшествие
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