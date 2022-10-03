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Суд оправдал президента Roshen за наезд на велосипедиста: убегал от агрессивных людей

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 19:17
Суд оправдал президента Roshen за наезд на велосипедиста: убегал от агрессивных людей - Фото
Фото: велоклуб Эшелон

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 21 сентября оправдал президента кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, который в июле 2020 года наехал на велосипедиста на Обуховском шоссе в селе Ходосовка. Приговор опубликован в судебном реестре.

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Утром 16 июля 2020 года у Москалевского возник дорожный конфликт с группой велосипедистов клуба "Эшелон", во время которого он наехал на ногу одному из спортсменов и покинул место происшествия.

Москалевскому инкриминировали ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение.

Но суд решил, что действия обвиняемого были направлены не на нанесение телесных повреждений, а на то, чтобы быстро покинуть место происшествия.

"В сложившейся ситуации, а именно блокировки автомобиля группой агрессивно настроенных велосипедистов, которые наносили удары по автомобилю и пытались открыть дверь машины, [обвиняемый] имел обоснованные сомнения в собственной безопасности и безопасности своего сына", – говорится в приговоре.

Суд признал, что Москалевский, вероятно, нарушил правила дорожного движения, но состава уголовного правонарушения в его действиях не было.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

Основатель велосипедного клуба "Эшелон" Дмитрий Петров заверил, что апелляция будет подана.

"Приговор <...> не налезает на голову. К сожалению, следствие в нашей стране несовершенно, как и законы, как и суды, как и многие другие вещи. Хотелось справедливости, хоть минимальной за такие дерзкие и наглые действия, которые всколыхнули велообщество", – заявил он в Facebook.

Читайте также: Между президентом Roshen и велосипедистами произошел конфликт: версии сторон

Андрій Водяний
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дтп Roshen вячеслав москалевский
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