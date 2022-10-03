Суд оправдал президента Roshen за наезд на велосипедиста: убегал от агрессивных людей
Киево-Святошинский районный суд Киевской области 21 сентября оправдал президента кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, который в июле 2020 года наехал на велосипедиста на Обуховском шоссе в селе Ходосовка. Приговор опубликован в судебном реестре.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Утром 16 июля 2020 года у Москалевского возник дорожный конфликт с группой велосипедистов клуба "Эшелон", во время которого он наехал на ногу одному из спортсменов и покинул место происшествия.
Москалевскому инкриминировали ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение.
Но суд решил, что действия обвиняемого были направлены не на нанесение телесных повреждений, а на то, чтобы быстро покинуть место происшествия.
"В сложившейся ситуации, а именно блокировки автомобиля группой агрессивно настроенных велосипедистов, которые наносили удары по автомобилю и пытались открыть дверь машины, [обвиняемый] имел обоснованные сомнения в собственной безопасности и безопасности своего сына", – говорится в приговоре.
Суд признал, что Москалевский, вероятно, нарушил правила дорожного движения, но состава уголовного правонарушения в его действиях не было.
Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.
Основатель велосипедного клуба "Эшелон" Дмитрий Петров заверил, что апелляция будет подана.
"Приговор <...> не налезает на голову. К сожалению, следствие в нашей стране несовершенно, как и законы, как и суды, как и многие другие вещи. Хотелось справедливости, хоть минимальной за такие дерзкие и наглые действия, которые всколыхнули велообщество", – заявил он в Facebook.
Читайте также: Между президентом Roshen и велосипедистами произошел конфликт: версии сторон
Комментарии