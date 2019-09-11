Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд во Франции приговорил к заключению девять украинских моряков

Суд во Франции приговорил к заключению девять украинских моряков - Фото
Иллюстративное фото: EPA
11.09.2019, 16:32

Украинцев приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 8 лет

Суд Лилля во Франции приговорил к заключению на срок от 5 до 8 лет девятерых украинских моряков, обвиняемых в перевозке кокаина в 2015 году. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что морякам также присудили штраф в размере 75 млн евро и пожизненно запретили возвращаться во Францию.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа.

В конце 2015 года на грузовом судне, шедшем в Булонь-сюр-Мер, были обнаружены и изъяты 2,3 тонны кокаина стоимостью 50 млн евро. Были арестованы девять украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз.

По данным следствия, наркотики на судно загрузили в Венесуэле. Судно ходило под молдавским флагом.

Читайте также: Колумбийская полиция нашла 300 кг марихуаны в гробу: фото и видео

Напишите нам
наркотики лилль моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 