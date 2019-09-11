Суд во Франции приговорил к заключению девять украинских моряков

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Суд Лилля во Франции приговорил к заключению на срок от 5 до 8 лет девятерых украинских моряков, обвиняемых в перевозке кокаина в 2015 году. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что морякам также присудили штраф в размере 75 млн евро и пожизненно запретили возвращаться во Францию.

Приговора суда присяжных ожидает еще один украинец - член экипажа.

В конце 2015 года на грузовом судне, шедшем в Булонь-сюр-Мер, были обнаружены и изъяты 2,3 тонны кокаина стоимостью 50 млн евро. Были арестованы девять украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз.

По данным следствия, наркотики на судно загрузили в Венесуэле. Судно ходило под молдавским флагом.

В августе в Николаевской области обнаружили две большие теплицы с 740 конопляными кустами.

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