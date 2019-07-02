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02.07.2019, 09:30

Суд затребовал ДНК-анализ следов на окурках из дома Тымчука

Суд затребовал ДНК-анализ следов на окурках из дома Тымчука - Фото
Дмитрий Тымчук (фото — LIGA.net)

Экспертиза должна показать, есть ли на окурках из дома Тымчука следы генетического материала нардепа, его гражданской жены или кого-то другого

Суд назначил молекулярно-генетическую экспертизу по делу о гибели нардепа Народного фронта Дмитрия Тымчука. Об этом говорится в решении суда, передает корреспондент LIGA.net.

При осмотре места происшествия дома у Тымчука изъяты два окурка сигарет Captain Black, окурок Philip Morris и окурок с пепельницы со стола на балконе, переоборудованном в комнату.

Кроме того, суд наложил арест на имущество, изъятое при осмотре места трагедии, в том числе на пистолет Форт-17, который извлекли из-под тела, гильзу возле левой ступни Тымчука, пулю из-под подушки на кровати в спальной, магазин к пистолету с пятнами бурого цвета, который лежал между ногами погибшего, а также 10 патронов с LCW9x18 из магазина к пистолету и патрон с пола в спальной.

Арест также наложен на окурки, одежду, в которой был Тымчук, два нотбука, три флеш-карты, моноблок с балкона и сервер видеонаблюдения из гостиной комнаты.

19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения в голову из наградного пистолета у себя дома погиб нардеп Тымчук. Гражданская жена нардепа позвонила его помощнику и сообщила об этом. Следствие рассматривает как основную версию самоубийство, но официально версию объявят после допросов и экспертиз. Президент Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество".

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Теги: экспертиза, дмитрий тымчук
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