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Судье-предателю дали 12 лет тюрьмы и конфискацию всего имущества

Судье-предателю дали 12 лет тюрьмы и конфискацию всего имущества - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
25.09.2019, 10:35

Приговор вынесен заочно

Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным крымского судью в госизмене за коллаборационизм с оккупантами в 2014 – 2015 годах. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что судья участвовал в формировании так называемых "органов власти" оккупантов на территории Крыма. Кроме того, будучи судьей "Верховного Суда" агрессоров, он пытался не допустить возвращения контроля над полуостровом Украине.

Коллаборациониста заочно осудили на 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которым тот владеет.

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