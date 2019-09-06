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В Одесской области экс-прокурора приговорили к пяти годам тюрьмы

В Одесской области экс-прокурора приговорили к пяти годам тюрьмы - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
06.09.2019, 11:06

Прокурор был признан судом виновным в вымогательстве

Бывшего сотрудника местной прокуратуры приговорили к пяти годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуратура поддержала обвинение в суде в отношении сотрудника Раздельнянского местной прокуратуры, подозреваемого в совершении коррупционного преступления ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

"Прокурор был признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что в июне 2016 года он требовал и получил от мужчины 5000 тыс грн взятки за содействие в назначении ему, как фигуранту уголовного производства, наказания не связанного с лишением свободы.

  • 1 июня 2019 года бывшего сотрудника ГПУ заочно приговорили к лишению свободы сроком на девять лет с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками Донбасса

 

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