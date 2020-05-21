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Судья ездила на работу из оккупированного Донецка по поддельному паспорту - СБУ

Судья ездила на работу из оккупированного Донецка по поддельному паспорту - СБУ - Фото
Фото: LIGA.net
21.05.2020, 16:12

В СБУ заявляют, что женщину задержали во время пересечения КПП якобы под чужим именем

Служба безопасности Украины заявляет, что раскрыла судью одного из районных судов Донецкой области, которая якобы ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, чиновница использовала поддельный паспорт, чтобы скрыть от руководства госучреждения факт постоянного проживания на временно оккупированной территории. Сотрудники контрразведки задержали судью во время попытки пересечь КПП "Новотроицкое" якобы под чужим именем. 

Ей сообщили о подозрении по статье об использовании поддельных документов. Также правоохранители пытаются выяснить связей с боевиками. 

  • 19 мая был задержан подполковник Управления СБУ в Николаевской области по подозрению в вымогательстве и получении взятки.
Владислав Сердюк
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Донбасс судья поддельные документы
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