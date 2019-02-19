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19.02.2019, 08:25

Свастика на лестнице: торговый центр пожаловался на хакеров

Свастика на лестнице: торговый центр пожаловался на хакеров - Фото
Фото: скриншот видео

Появление свастики на LED-лестнице - дело рук хакеров, говорят в киевском Gorodok Gallery

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Столичный торговый центр Gorodok Gallery пожаловался на хакерскую атаку у себя в Facebook.

"Наша компьютерная система была взломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников... Сейчас мы активно ищем лиц, которые причастны к этой атаке", – сообщил ТЦ.

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Таким образом руководство "Городка" отреагировало на инцидент, который прозошел в субботу, 16 февраля. Одна из посетительниц ТЦ Кристина Самхаридзе заявила, что на LED-лестнице центра, где обычно демонстрируется реклама, появилась большая свастика. Самхаридзе опубликовала у себя в Facebook видео, но сейчас оно недоступно.

"Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия", - подчеркивает руководство ТЦ.

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Теги: городок, трц, киев, происшествие, свастика
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