Свастика на лестнице: торговый центр пожаловался на хакеров

Фото: скриншот видео

Столичный торговый центр Gorodok Gallery пожаловался на хакерскую атаку у себя в Facebook.

"Наша компьютерная система была взломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников... Сейчас мы активно ищем лиц, которые причастны к этой атаке", – сообщил ТЦ.

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Таким образом руководство "Городка" отреагировало на инцидент, который прозошел в субботу, 16 февраля. Одна из посетительниц ТЦ Кристина Самхаридзе заявила, что на LED-лестнице центра, где обычно демонстрируется реклама, появилась большая свастика. Самхаридзе опубликовала у себя в Facebook видео, но сейчас оно недоступно.

"Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия", - подчеркивает руководство ТЦ.