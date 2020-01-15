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Свидетель для Гааги. Задержанного подозреваемого арестовали

Свидетель для Гааги. Задержанного подозреваемого арестовали - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
15.01.2020, 21:35

26-летнего жителя Торецка подозревают в том, что он охранял обломки сбитого самолета рейса MH17

Суд избрал меру пресечения 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР" – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что такое решение суд вынес по ходатайству Артемовской местной прокуратуры.

  • 9 января сообщалось, что военные задержали боевика гибридной армии РФ на Донбассе, который, как утверждают после его опроса пограничники, охранял место падения и обломки сбитого российской ракетой "Бук" лайнера Boeing 777 рейса МН17. 
  • Выяснилось, что в разгар боевых действий во второй половине 2014-го он был среди боевиков на блокпостах в Шахтерском районе, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.
  • С конца августа 2014-го боевик охранял место катастрофы рейса МН17, неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии кадровых военных РФ, которые все там контролировали. Более того, за деньги (500-1500 российских рублей) он собирал и отдавал подельникам обломки самолета и личные вещи погибших.
  • В прошлом году СБУ вывела из оккупации боевика Владимира Цемаха, связанного с трагедией MH17, однако позднее его обменяли на украинских пленных в РФ.
  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит рейс МН17 Амстердам—Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту.
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Донбасс боевик MH17
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