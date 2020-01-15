Свидетель для Гааги. Задержанного подозреваемого арестовали

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Суд избрал меру пресечения 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР" – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что такое решение суд вынес по ходатайству Артемовской местной прокуратуры.