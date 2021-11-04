Священник в Киево-Печерской лавре забрал у журналиста телефон. Полиция открыла дело: видео

Один из священнослужителей Киево-Печерской лавры, представившийся "отцом Арсением", отобрал у журналиста телефон во время съемки репортажа с места сегодняшнего пожара на территории культурно-исторического памятника. Полиция открыла уголовное дело о препятствовании журналистской деятельности.

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На опубликованном видео священник подходит к журналисту, вырывает из его руки телефон и уходит. Журналист следует за ним и просит вернуть телефон, грозя вызывать полицию. Священник подходит к группе коллег, среди которых скандальноизвестный наместник лавры митрополит Павел. Они отталкивают журналиста, хватают его за руки. Павел говорит отобравшему телефон мужчине: "Не отдавай ему ничего".

По словам священников, они просили журналиста "не снимать" пожар на территории лавры. На каком основании, они не объяснили. Корреспондент продолжил настаивать на том, чтобы ему вернули телефон, после чего "отец Арсений" согласился это сделать за пределами лавры. "И дай по голове", – сказал ему Павел. По дороге "отец Арсений" стал требовать от оператора удалить запись конфликта.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что по факту препятствования журналистской деятельности начали уголовное производство.

Правоохранители установили, что священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.

Дело открыто о статье Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности. Санкция предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как известно, в Киево-Печерской лавре базируется филиал Русской православной церкви — УПЦ МП.

В 2012 году митрополит Павел пытался препятствовать работе на территории лавры журналиста Михаила Ткача. На вопрос о ресторанах в лавре и дорогих машинах священников Павел грозился разбить камеру и подать иск в суд. "Надень туфли нормальные. Что ты ходишь, как бомж? Невежда какой-то", – сказал тогда священник журналисту.

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Вадим Ребрина

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