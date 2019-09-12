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Такого еще никогда не было. ВМС получили новое спасательное судно

Такого еще никогда не было. ВМС получили новое спасательное судно - Фото
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12.09.2019, 18:33

В ближайшее время военно-морские силы пополнятся аварийно-спасательным судном "Александр Охрименко"

Министерство инфраструктуры передало военно-морским силам аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

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По его словам, судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Справка. Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко", проект 2262, тип "Светломор", длина 61 м, ширина 14 м, высота по борту шесть метров, водоизмещение 2258 т, скорость 12 узлов, автономность 30 суток, дальность плавания 5800 миль. Построен в 1987 году в Сингапуре.

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