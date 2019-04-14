Нападение на авто посла Украины в Лондоне: водитель задержан

Фото: twitter.com/metpoliceuk

Мужчину, который совершил в Лондоне таран служебного автомобиля посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что подозреваемого доставили в центральную больницу Лондона. Там установили, что ранений или травм он не получил при задержании. Сейчас мужчина находится в центральном полицейском участке Лондона.

Как пишет Би-Би-Си со ссылкой на слова очевидцев, он несколько часов слушал громко "взрывную музыку" возле здания посольства и "выглядел воинственным".

Вчера, 13 апреля, около 10:00 в Лондоне неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины. Полицейские были вынуждены открыть огонь. В Скотленд-Ярде сообщили, что не рассматривают инцидент как теракт.