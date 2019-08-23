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"Тебя ждут дома": боевика освободили от уголовной ответственности

"Тебя ждут дома": боевика освободили от уголовной ответственности - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.08.2019, 11:00

Бывший боевик сам обратился в СБУ и был освобожден судом от уголовной ответственности по программе "Тебя ждут дома"

Программой СБУ "Тебя ждут дома" воспользовался бывший участник незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

По данным СБУ, житель Новоазовска в октябре 2014 года присоединился к террористической организации "ДНР". Он "служил" на пропускном пункте боевиков на временно неподконтрольном украинской власти участке государственной границы. 

В 2017 году, осознав ошибочность своего выбора, бывший боевик уехал в Россию. Там он от знакомых узнал о программе "Тебя ждут дома" и обратился в СБУ.
Проверка, проведенная спецслужбой, подтвердила, что он непосредственно в боевых действиях не участвовал и не совершал других тяжких преступлений.

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области освободил бывшего участника незаконных вооруженных формирований от уголовной ответственности.

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программа «Тебя ждут дома» амнистия боевиков
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