Тело погибшего "азовца" не могут эвакуировать из серой зоны: фото

Воспользовавшись режимом прекращения огня, который формально действует с 21 июля, подразделение гибридной армии РФ на Светлодарской дуге фронта в Донбассе начало копать траншеи в сторону дороги, которая соединяет две позиции украинских войск. Именно там, пытаясь работать на упреждение планов врага, погиб 10 августа боец полка Нацгвардии "Азов" Роман Романенко, говорится в сюжете канала 1+1.
Военнослужащие рассказали журналистам, что в случае, если оккупантам удастся выполнить свои планы, бойцы операции объединенных сил потеряют доступ к одному из своих опорников.
Заметив такие действия врага, в "Азове" решили провести разведку, чтобы позднее установить наблюдение за участком и остановить продвижение боевиков.
Однако, выполняя задание возле поселка Луганское, бойцы подорвались на установленной мине противника. Младший лейтенант Романенко погиб на месте, его тело до сих пор не удается эвакуировать. Раненый второй боец вышел к своим.
Роман Романенко (фото - Facebook):
Бойцы ООС в сюжете также иронизируют по поводу "перемирия", которое на деле соблюдается пока что лишь в плане неприменения артиллерии.
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