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Тело погибшего "азовца" не могут эвакуировать из серой зоны: фото

Тело погибшего "азовца" не могут эвакуировать из серой зоны: фото - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
12.08.2019, 09:09

Пара украинских разведчиков подорвалась 10 августа на мине, пытаясь помешать боевикам продвинуться вперед. Роман Романенко погиб, второй боец выжил.

Воспользовавшись режимом прекращения огня, который формально действует с 21 июля, подразделение гибридной армии РФ на Светлодарской дуге фронта в Донбассе начало копать траншеи в сторону дороги, которая соединяет две позиции украинских войск. Именно там, пытаясь работать на упреждение планов врага, погиб 10 августа боец полка Нацгвардии "Азов" Роман Романенко, говорится в сюжете канала 1+1.

Военнослужащие рассказали журналистам, что в случае, если оккупантам удастся выполнить свои планы, бойцы операции объединенных сил потеряют доступ к одному из своих опорников.

Заметив такие действия врага, в "Азове" решили провести разведку, чтобы позднее установить наблюдение за участком и остановить продвижение боевиков.

Однако, выполняя задание возле поселка Луганское, бойцы подорвались на установленной мине противника. Младший лейтенант Романенко погиб на месте, его тело до сих пор не удается эвакуировать. Раненый второй боец вышел к своим.

Роман Романенко (фото - Facebook):

Бойцы ООС в сюжете также иронизируют по поводу "перемирия", которое на деле соблюдается пока что лишь в плане неприменения артиллерии.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", 25-летний Романенко стал седьмым погибшим при выполнении боевого задания военнослужащим украинских войск.
  • Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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война Донбасс нацгвардия потери светлодарск Роман Романченко
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