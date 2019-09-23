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"Трудоустраивала" в бордели Москвы. СБУ задержала подозреваемую

"Трудоустраивала" в бордели Москвы. СБУ задержала подозреваемую - Фото
фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.09.2019, 14:50

В СБУ считают, что российские правоохранители помогали "трудоустраивать" украинок

Сотрудники СБУ задержали на пункте пропуска Бачевск в Сумской области жительницу Николаевской области, которая якобы пыталась переправить в Москву трех украинок для их "трудоустройства" в сфере интимных услуг. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, женщина якобы с 2013 года в Интернете находила "подходящих" девушек на территории Украины. После этого она переправляла их в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг. В СБУ считают, что женщина работала вместе с сообщниками под патронатом российских правоохранителей.

Женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Правоохранители пытаются установить всех участников преступной схемы.

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