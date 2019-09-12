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12.09.2019, 15:10

Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото

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Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото
Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото
Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фотоМарихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото

Около 20 сотрудников "фермы" ухаживали за 100 000 наркотических растений

Полиция Ивано-Франковской области совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную группу, которая занималсь выращиванием марихуаны в промышленных мастшабах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители нашли целую лабораторию в одном из сел Косовского района области. Она была оборудована специальными устройствами для ухода и системой полива. На самой плантации трудились 20 наемных работников.

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На месте были обнаружены более 100 000 взрослых растений и около тонны высушенного и измельченного наркотика. Общая стоимость "товара" на черном рынке может достигать 50 млн евро или же $55 млн. Это больше 1,35 млрд гривень.

По данным правоохранителей, местный житель с сообщниками взял в аренду теплично-овощной комбинат. В теплицах площадью четыре гектара злоумышленники высадили элитные сорта конопли с повышенным содержанием психоактивного вещества ТГК. Хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 УКУ (незаконное производство наркотических средств в особо крупных размерах). Участникам группы грозит до 12 лет тюрьмы.

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Теги: марихуана, наркотики, плантация, ивано-франковск, Ивано-Франковская область, конопля, фото
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