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У двух пассажирок из ЕС в аэропорту Львова конфисковали валюту и ценности на 15 миллионов

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 13:11
У двух пассажирок из ЕС в аэропорту Львова конфисковали валюту и ценности на 15 миллионов - Фото
Изъятая валюта (Фото – сайт МВД)

Две гражданки Польши пытались контрабандой провезти из Львова в Стамбул валюту и ценности на 15 миллионов гривень. Об этом сообщает сайт МВД.

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В ручной клади и багаже пассажирок авиарейса Львов-Стамбул нашли незадекларированные €374 800 и $125 700, а также около 1,7 кг ювелирных изделий "из металла, похожего на золото.

У двух пассажирок из ЕС в аэропорту Львова конфисковали валюту и ценности на 15 миллионов

Общая стоимость конфискованных ценностей, по предварительной оценке, составляет около 15 миллионов гривень.

Читайте мнение: Контрабанда сигарет из ОРЛДО стоит бюджету Украины миллиарды гривень

Сергей Бережной
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Львов таможня пограничники валюта контрабанда аэропорт ценности
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