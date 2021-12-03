У двух пассажирок из ЕС в аэропорту Львова конфисковали валюту и ценности на 15 миллионов

Две гражданки Польши пытались контрабандой провезти из Львова в Стамбул валюту и ценности на 15 миллионов гривень. Об этом сообщает сайт МВД.

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В ручной клади и багаже пассажирок авиарейса Львов-Стамбул нашли незадекларированные €374 800 и $125 700, а также около 1,7 кг ювелирных изделий "из металла, похожего на золото.

Общая стоимость конфискованных ценностей, по предварительной оценке, составляет около 15 миллионов гривень.

25 ноября 2021 года правоохранители разоблачили мошенников, который продавали фальшивые удостоверения миссии ОБСЕ.

3 декабря в Киевской области разоблачили незаконную добычу песка: злоумышленники успели продать 500 000 тонн песка и получить 100 млн гривень прибыли.

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Сергей Бережной

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