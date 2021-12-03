У двух пассажирок из ЕС в аэропорту Львова конфисковали валюту и ценности на 15 миллионов
03.12.2021, 13:11
Изъятая валюта (Фото – сайт МВД)
Две гражданки Польши пытались контрабандой провезти из Львова в Стамбул валюту и ценности на 15 миллионов гривень. Об этом сообщает сайт МВД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ручной клади и багаже пассажирок авиарейса Львов-Стамбул нашли незадекларированные €374 800 и $125 700, а также около 1,7 кг ювелирных изделий "из металла, похожего на золото.
Общая стоимость конфискованных ценностей, по предварительной оценке, составляет около 15 миллионов гривень.
- 25 ноября 2021 года правоохранители разоблачили мошенников, который продавали фальшивые удостоверения миссии ОБСЕ.
- 3 декабря в Киевской области разоблачили незаконную добычу песка: злоумышленники успели продать 500 000 тонн песка и получить 100 млн гривень прибыли.
Читайте мнение: Контрабанда сигарет из ОРЛДО стоит бюджету Украины миллиарды гривень
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии