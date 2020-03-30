У сотрудника НАБУ диагностировали коронавирус

Коронавирус обнаружили у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там рассказали, что больной с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции, так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.
Для нераспространения заболевания в НАБУ с 16 марта осуществляется контроль температуры всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен. В здании оборудовали точки с дезинфекторами.
Части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы или работы по гибкому графику.