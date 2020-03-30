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У сотрудника НАБУ диагностировали коронавирус

У сотрудника НАБУ диагностировали коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ
30.03.2020, 21:17

Коронавирус выявлен у одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро

Коронавирус обнаружили у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Там рассказали, что больной с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции, так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.

Для нераспространения заболевания в НАБУ с 16 марта осуществляется контроль температуры всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен. В здании оборудовали точки с дезинфекторами.

Части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы или работы по гибкому графику.

  • 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился замглавы Нацполиции и начальник полиции Киева Андрей Крищенко
  • По данным на утро 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 11 человек, шестеро инфицированных выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
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