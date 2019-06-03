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03.06.2019, 23:55

Убийство Гандзюк: пять обвиняемых признали вину и пошли на сделку

Убийство Гандзюк: пять обвиняемых признали вину и пошли на сделку - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Назначена дата вынесения приговора

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием. Об этом сообщили на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где сегодня, 3 июня, рассматривали дело, передает Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Отмечается, Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Сообщается, что сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбин - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчук - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова - к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

23 апреля СМИ сообщили, что пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура смягчила подозрение, изменив его на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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Теги: Херсон, убийство, Екатерина Гандзюк, сергей торбин
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