Убийство Гандзюк: пять обвиняемых признали вину и пошли на сделку

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием. Об этом сообщили на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где сегодня, 3 июня, рассматривали дело, передает Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Отмечается, Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Сообщается, что сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбин - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчук - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова - к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

23 апреля СМИ сообщили, что пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура смягчила подозрение, изменив его на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.