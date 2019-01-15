Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 09:59

Убийство Ганздюк: Ярош рассказал о причастности бывших побратимов

Убийство Ганздюк: Ярош рассказал о причастности бывших побратимов - Фото
Дмитрий Ярош (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Командующий Украинской добровольческой армии сказал, что в деле убийства активистки никого не собирается покрывать, призвав призвал дождаться суда

Реклама
Реклама

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-руководитель Правого сектора народный депутат Дмитрий Ярош заверил, что по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк он не будет покрывать виновных. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Никого не собираюсь прикрывать, если человек сознательно идет на преступление. Мы имеем возможность нанять адвокатов, юридическая помощь – пожалуйста. Каждый человек имеет право на защиту. Пусть доказывает свою невиновность", - сказал Ярош, комментируя ситуацию со смертью Гандзюк, в убийстве которой подозревают бывших бойцов АТО.

Реклама

По его словам, по делу Гандзюк ему "позвонил генерал-лейтенант Кононенко из СБУ".

"Я дал указание всем своим ребятам максимально содействовать следствию. Обо всем остальном мы будем говорить после судебного решения. Мы предоставили полное содействие по делу Гандзюк. Они прилетели к нам на базу "вертушкой", начали следственные действия и так далее", - уточнил Ярош.

Отвечая на вопрос, будет ли Ярош защищать своих бывших собратьев, он сказал: "Любая структура, и УДА в том числе, – слепок общества. У нас, поверьте, собраны не самые идеальные люди. Есть ребята с отсидками, кого только нет".

Ярош рассказал  о своем знакомстве с ветераном АТО Сергеем Торбиным, которого следствие называет организатором покушения на Гандзюк.

"Он был командиром разведроты. Что он за человек? На войне это – герой. Зимой, когда падал ДАП, он в Песках целую роту с девяносто третьей бригады вывел из такого, что потом командир роты, он был ранен, приехал на коляске ко мне в госпитале, где я также раненный лежал, и благодарил за Торбина", - подчеркнул Ярош.

Он уточнил, что все-таки предпочитает комментировать все это после решения суда.

"Не хочу обвинять. Также не хочу оправдывать всех этих людей", - добавил Ярош.

12 ноября 2018 года экс-помощника депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. Сам он признал, что знаком с Сергеем Торбиным, которого следствие называет организатором нападения, но утверждает, что у него не было мотивов для убийства Гандзюк.

Читайте также: Синицын: Мы знаем, кто и куда носил деньги за убийство Гандзюк


Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий ярош, катерина гандзюк, сергей торбин, убийство газдзюк, причастность собратьев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 