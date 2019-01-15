Убийство Ганздюк: Ярош рассказал о причастности бывших побратимов

Дмитрий Ярош (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-руководитель Правого сектора народный депутат Дмитрий Ярош заверил, что по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк он не будет покрывать виновных. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Никого не собираюсь прикрывать, если человек сознательно идет на преступление. Мы имеем возможность нанять адвокатов, юридическая помощь – пожалуйста. Каждый человек имеет право на защиту. Пусть доказывает свою невиновность", - сказал Ярош, комментируя ситуацию со смертью Гандзюк, в убийстве которой подозревают бывших бойцов АТО.

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По его словам, по делу Гандзюк ему "позвонил генерал-лейтенант Кононенко из СБУ".

"Я дал указание всем своим ребятам максимально содействовать следствию. Обо всем остальном мы будем говорить после судебного решения. Мы предоставили полное содействие по делу Гандзюк. Они прилетели к нам на базу "вертушкой", начали следственные действия и так далее", - уточнил Ярош.

Отвечая на вопрос, будет ли Ярош защищать своих бывших собратьев, он сказал: "Любая структура, и УДА в том числе, – слепок общества. У нас, поверьте, собраны не самые идеальные люди. Есть ребята с отсидками, кого только нет".

Ярош рассказал о своем знакомстве с ветераном АТО Сергеем Торбиным, которого следствие называет организатором покушения на Гандзюк.

"Он был командиром разведроты. Что он за человек? На войне это – герой. Зимой, когда падал ДАП, он в Песках целую роту с девяносто третьей бригады вывел из такого, что потом командир роты, он был ранен, приехал на коляске ко мне в госпитале, где я также раненный лежал, и благодарил за Торбина", - подчеркнул Ярош.

Он уточнил, что все-таки предпочитает комментировать все это после решения суда.

"Не хочу обвинять. Также не хочу оправдывать всех этих людей", - добавил Ярош.

12 ноября 2018 года экс-помощника депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. Сам он признал, что знаком с Сергеем Торбиным, которого следствие называет организатором нападения, но утверждает, что у него не было мотивов для убийства Гандзюк.

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