Убийство журналиста Сергиенко. В деле появился еще один подозреваемый

Офис генпрокурора сообщает, что сейчас на скамье подсудимых по этому делу - шесть человек, двое находятся в розыске

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении человеку, который, по данным правоохранителей, может быть причастен к убийству журналиста Василия Сергиенко в апреле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечается, фигуранта подозревают в участии в преступной организации (ч.1 ст.255 УК), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском.

Офис генпрокурора сообщает, что сейчас на скамье подсудимых по этому делу - шесть человек, двое находятся в розыске.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили со двора собственного дома, на следующий день его тело со множественными травмами было обнаружено в лесопосадке в Черкасской области.

в лесопосадке в Черкасской области. 16 мая 2017 года по подозрению в организации убийства журналиста задержали Вадима Мельника , который в 2014 году работал начальником охраны одного из народных депутатов .

Наталия Медведева

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