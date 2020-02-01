Убийство Окуевой: подозреваемого лишили украинского гражданства

Фото: пресс-служба Нацполиции

Уроженец России, подозреваемый в создании преступной группы, которая, по версии следствия, ответственна за три заказных убийства, включая убийство Амины Окуевой, незаконно получил справку о регистрации гражданином Украины, заявила пресс-служба Национальной полиции.

По версии полиции, подозреваемый получил паспорт гражданина Украины на основании справки, выданной в марте 2014 года в населенном пункте в Луганской области, который меньше чем через месяц был захвачен боевиками. Справка, утверждают в полиции, не соответствует нормам законодательства и имеет признаки подделки.

Следователями полиции начато уголовное производство о подделке документов и использовании поддельных документов.

По обращению следователя Государственная миграционная служба признала паспорта подозреваемого недействительными.

30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.

12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.

14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Окуевой. Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

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