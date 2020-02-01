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Убийство Окуевой: подозреваемого лишили украинского гражданства

Убийство Окуевой: подозреваемого лишили украинского гражданства - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции
01.02.2020, 14:26

Справка, на основании которой он получил украинский паспорт, может быть поддельной, считают в полиции

Уроженец России, подозреваемый в создании преступной группы, которая, по версии следствия, ответственна за три заказных убийства, включая убийство Амины Окуевой, незаконно получил справку о регистрации гражданином Украины, заявила пресс-служба Национальной полиции.

По версии полиции, подозреваемый получил паспорт гражданина Украины на основании справки, выданной в марте 2014 года в населенном пункте в Луганской области, который меньше чем через месяц был захвачен боевиками. Справка, утверждают в полиции, не соответствует нормам законодательства и имеет признаки подделки.

Следователями полиции начато уголовное производство о подделке документов и использовании поддельных документов.

По обращению следователя Государственная миграционная служба признала паспорта подозреваемого недействительными.

  • 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
  • 12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.
  • 14 января  Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Окуевой. Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

Читайте также: Тема дня. Мститель Кадырова: что известно о возможном организаторе убийства Окуевой

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Амина Окуева
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