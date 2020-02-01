Убийство Окуевой: подозреваемого лишили украинского гражданства

Уроженец России, подозреваемый в создании преступной группы, которая, по версии следствия, ответственна за три заказных убийства, включая убийство Амины Окуевой, незаконно получил справку о регистрации гражданином Украины, заявила пресс-служба Национальной полиции.
По версии полиции, подозреваемый получил паспорт гражданина Украины на основании справки, выданной в марте 2014 года в населенном пункте в Луганской области, который меньше чем через месяц был захвачен боевиками. Справка, утверждают в полиции, не соответствует нормам законодательства и имеет признаки подделки.
Следователями полиции начато уголовное производство о подделке документов и использовании поддельных документов.
По обращению следователя Государственная миграционная служба признала паспорта подозреваемого недействительными.
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