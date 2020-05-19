Убийство Окуевой. Организатору сообщили о подозрении - Офис генпрокурора

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении организатору заказного убийства экс-бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, 30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные открыли огонь по авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 мм Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.
Подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин РФ. По данным ОГП, он подыскивал в Украине киллеров, которые в дальнейшем расстреляли авто. Исполнителей задержали в январе 2020 года. Расследование продолжается.
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