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Убийство Окуевой. Организатору сообщили о подозрении - Офис генпрокурора

Убийство Окуевой. Организатору сообщили о подозрении - Офис генпрокурора - Фото
Амина Окуева (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.05.2020, 11:26

Прокуратура сообщила о подозрении организатору убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении организатору заказного убийства экс-бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, 30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные открыли огонь по авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 мм Окуева погибла, а Осмаев получил ранения. 

Подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин РФ. По данным ОГП, он подыскивал в Украине киллеров, которые в дальнейшем расстреляли авто. Исполнителей задержали в январе 2020 года. Расследование продолжается. 

  • 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
  • 12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.
  • 14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Окуевой. Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

Читайте также: Мститель Кадырова: что известно о возможном организаторе убийства Окуевой

Владислав Сердюк
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Амина Окуева убийство адам осмаев
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