Убийство сотрудника УГО: Очеретяный с браслетом вышел под залог

Петр Очеретяный (фото - comments.ua)

Суд отпустил под залог в размере 600 тысяч гривень украинского боксера-тяжеловеса Петра Очеретяного, который в ночь на 3 января ударил сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка, после чего тот вскоре умер. Об этом сообщил ресурс Киев.Оперативный.

Информацию подтвердила у себя в Instagram вдова погибшего.

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После внесения залога на подозреваемого надели электронный браслет слежения.

2 января 2019 года на улице Саперное поле в Киеве в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний сотрудник УГО. Он сначала скрылся с места трагедии, однако на следующий день явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Вскоре в сети появилось видео инцидента.