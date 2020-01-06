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Убийство в Каховке. Рябошапка назначил группу прокуроров

Убийство в Каховке. Рябошапка назначил группу прокуроров - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.01.2020, 10:40

Сотрудники ОГП уже выехали на место преступления

Группа прокуроров Офиса генерального прокурора (ОГП) будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщается на сайте ОГП.

Отмечается, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, произошедшего утром 1 января 2020 года.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления - изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

  • 1 января в Каховке бывший сотрудник милиции несколько раз выстрелил в 26-летнего Владимира Чебукина во время празднования в компании полицейского.
  • 3 января потерпевший умер, подозреваемый был задержан на 60 дней без права внесения залога.
  • 4 января в Каховке прошла акция протеста, местные жители требовали справедливого расследования убийства, жгли шины: видео.
  • Вчера сообщалось, что возможную причастность сотрудника Нацполиции к убийству расследует Государственное бюро расследований.
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руслан рябошапка убийство каховка
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