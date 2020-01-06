Убийство в Каховке. Рябошапка назначил группу прокуроров

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Группа прокуроров Офиса генерального прокурора (ОГП) будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщается на сайте ОГП.

Отмечается, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, произошедшего утром 1 января 2020 года.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления - изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.