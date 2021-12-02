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Убийство Вороненкова: Суд оправдал одного обвиняемого и признал виновным второго

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 18:36
Убийство Вороненкова: Суд оправдал одного обвиняемого и признал виновным второго - Фото
Ярослав Тарасенко на суде (Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

2 декабря 2021 года Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Один из обвиняемых осужден на длительный срок лишения свободы, второй полностью оправдан, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Ранее сообщалось, что подозрения по делу об убийстве Вороненкова были объявлены Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, еще двое подозреваемых до сих пор находятся в розыске. Непосредственный исполнитель убийства, бывший боец Нацгвардии Павел Паршов, был тяжело ранен на месте преступления и вскоре после этого скончался в больнице

Ярослав Тарасенко обвинялся в пособничестве умышленному убийству. По данным прокуратуры, он подвез исполнителя на место совершения преступления на автомобиле, а затем занимался уничтожением этого автомобиля. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Александр Лось, по данным следствия, осуществлял предварительную слежку за Вороненковым, а также участвовал в планировании преступления, однако суд его оправдал.

В Киевской городской прокуратуре журналисту LIGA.net подтвердили, что прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор одному из двух обвиняемых как необоснованный.

Скриншот из Telegram
  • Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков был расстрелян 23 марта 2017 года в самом центре Киева. Незадолго до этого он получил украинское гражданство и, как сообщалось, давал свидетельские показания по делу о госизмене Виктора Януковича
  • В июне 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинение гражданину РФ в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
  • 20 ноября 2021 года пресс-служба Нацполиции сообщила, что правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя в Одессе. 
Сергей Бережной
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Денис Вороненков Шевченковский районный суд приговор убийство исполнители Киевская городская прокуратура
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