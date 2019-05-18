Убийца сотрудницы Одесского СИЗО получил пожизненный срок

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Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Малиновского райсуда Одессы.

Приговор пока в законную силу не вступил.

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Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.3 ч.2 с.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

"В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому суд учитывал степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - указывает суд.

В августе 2017 г. в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елены Порошенко. Обвиняемый, находясь под стражей в СИЗО, изнасиловал и задушил женщину, нанес сотрудницы изолятора ножевые ранения, расчленил тело и спрятал в баке для мусора.



Ранее подозреваемый привлекался к ответственности по статьям 187 и 115 УК Украины - разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование.

На время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников СИЗО начальника изолятора Вячеслав Коваль был отстранен от должности.