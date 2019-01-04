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04.01.2019, 10:26

"Уезжайте отсюда": боевики оскорбляли наблюдателей ОБСЕ

"Уезжайте отсюда": боевики оскорбляли наблюдателей ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ сообщили, что инцидент произошел в 40 километрах от Донецка

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Боевики во временно оккупированной Софиевке оскорбляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

2 января на подъезде к Софиевке (быв. Карло-Марксово40 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) два террориста остановили патруль миссии и отказали в проезде далее, ссылаясь на то, что этот район является "военной территорией".

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Два других пророссийских наемника словесно оскорбляли сотрудников СММ, пребывавших во втором автомобиле.

В ОБСЕ уточнили, что после того, как автомобили миссии отъехали на 500 метров, те же два боевика последовали за патрулем СММ и агрессивно сказали: "Последний раз говорю, уезжайте отсюда". После этого патруль миссии покинул данный район.

24 декабря 2018 года пьяный боевик угрожал наблюдателям и сорвал флаг ОБСЕ.

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Теги: боевики, война в донбассе, обсе
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