"Уезжайте отсюда": боевики оскорбляли наблюдателей ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики во временно оккупированной Софиевке оскорбляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

2 января на подъезде к Софиевке (быв. Карло-Марксово40 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) два террориста остановили патруль миссии и отказали в проезде далее, ссылаясь на то, что этот район является "военной территорией".

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Два других пророссийских наемника словесно оскорбляли сотрудников СММ, пребывавших во втором автомобиле.

В ОБСЕ уточнили, что после того, как автомобили миссии отъехали на 500 метров, те же два боевика последовали за патрулем СММ и агрессивно сказали: "Последний раз говорю, уезжайте отсюда". После этого патруль миссии покинул данный район.

24 декабря 2018 года пьяный боевик угрожал наблюдателям и сорвал флаг ОБСЕ.