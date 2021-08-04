УГО уволила военного, подозреваемого в избиении танцора Дорофеевой

Сегодня, 4 августа, военного, подозреваемого в избиении танцора, уволили со службы в Управлении государственной охраны. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба УГО.

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Решение об увольнении из УГО военного, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета DOROFEEVA, было принято во время служебного заседания, созванного в связи с этим происшествием.

"Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков. Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", – говорится в заявлении УГО.

1 августа 2021-го певица Надежда Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле клуба Лифт. Она говорила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.

После инцидента в УГО подтвердили, что танцора избил действующий военнослужащий госохраны.

2 августа подозреваемого в нападении сотрудника УГО задержали по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

3 августа суд избрал ему в качестве меры пресечения арест на 60 суток.

Наталия Медведева

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